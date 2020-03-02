2020/03/02 | 18:54 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | عادل عبد المهدي يبلغ رئيس الجمهورية والنواب غيابه الطوعي عن منصب رئيس الوزراء

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