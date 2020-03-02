أيام القاهرة السينمائية.. أفلام لا تفوتها في هذه الفعالية

2020/03/02 | 18:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يبدأ الأربعاء القادم 4 مارس/آذار فعالية “أيام القاهرة السينمائية” للعام الرابع على التوالي في سينما “زاوية” (وسط العاصمة المصرية القاهرة)، وتعنى الفعالية بتقديم أهم الأفلام العربية التي عُرضت خلال العام الماضي، وحازت جوائز من المهرجانات العالمية والمحلية.

وتضم قائمة هذا العام أفلاما عُرضت في مهرجاني كان وفينيسيا، بالإضافة إلى مهرجانات الجونة والقاهرة وطرابلس وغيرها، وفي هذا التقرير نستعرض أهم الأفلام التي لا تفوت خلال هذه الفعالية المستمرة حتى نهاية الشهر الجاري.

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