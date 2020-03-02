عادل عبد المهدي يعلن اللجوء للغياب الطوعي ويدعو لتكليف احد نوابه مسؤولية ادارة الجلسات

2020/03/02 | 18:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الاثنين، عن اللجوء الى “الغياب الطوعي”، فيما دعا مجلس النواب الى عقد جلسة استثنائية لحسم قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية و مفوضية الانتخابات بشكل نهائي وتكليف احد نوابه او الوزراء مسؤولية ادارة جلسات مجلس الوزراء.وقال عبد المهدي في رسالة وجهها الى رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب

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