قائد شرطة الانبار لـ” العهد نيوز”: انشاء بناية جديدة هي الاولى من نوعها لقاطع شرطة النجدة وافتتاحها في الفلوجة

2020/03/02 | 19:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي رزيج كسار، اليوم الاثنين، افتتاح مبنى لقاطع شرطة النجدة في الفلوجة .وقال كسار في تصريح لـ” العهد نيوز” ان ” حكومة الانبار المحلية وبالتنسيق مع قيادة شرطة الانبار انجزت انشاء بناية جديدة هي الاولى من نوعها لقاطع شرطة النجدة شمالي مدينة الفلوجة، ضمن جهود […]

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