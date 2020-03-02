عبد المهدي يوجه رسالة لرئاسات العراق و يلوح

2020/03/02 | 19:02 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي

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