الحسكة: الجيش التركي مستمر في قطع مياه الشرب

2020/03/02 | 19:07 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت أزمة المياه في مدينة الحسكة وريفها أسبوعها الثاني منذ تدخل الجيش التركي في الرابع والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي، وقيامه بإيقاف تشغيل محطة علوك بريف رأس العين (سري كانيه)،

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