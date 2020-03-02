تجاوزَ /3/ مسارات أمامه لينجح.. كيفَ سقطَ “علاوي”؟

2020/03/02 | 19:07 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الحل نت كُل الآراء والتحليلات التي كانت على مدى شهر كامل تُرجّح تمرير “علاوي” سقطَت، واعتذار #محمد_توفيق_علاوي عن تشكيل #الحكومة_العراقية الجديدة، وفشله هو الحقيقَة المحضة الآن.لم تشهد

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