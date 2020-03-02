مقتل لاجئ سوري برصاص حرس الحدود اليوناني

2020/03/02 | 19:07 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً، قيل إنه لشاب سوري قتل برصاص حرس الحدود اليوناني، قرب ولاية أدرنة التركية الحدودية مع #اليونان.ووقعت الحادثة أثناء محاولة جمع من

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