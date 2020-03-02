البارزاني يشكر القوى الكردية بعد فشل تمرير حكومة علاوي

2020/03/02 | 19:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس إقليم كردستان السابق، وزعيم الحزب الديمقراطي، مسعود بارزاني، الاثنين (02 آذار 2020)، بياناً بشأن اعتذار المكلف محمد توفيق علاوي، عن تشكيل الحكومة الجديدة.وقال بارزاني، في بيان ، […]

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