إصابة ستة متظاهرين ببنادق صيد في بغداد

2020/03/02 | 19:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وسائل إعلام عراقية محلية إن "ستة متظاهرين أصيبوا ببنادق صيد في ساحة التحرير وسط بغداد".

ولم تكشف المصادر الإعلامية العراقية عن هوية مستهدفي المتظاهرين، لكن يتهم أفراد من القوات الأمنية المحيطة بساحات التظاهر باستخدام هذا النوع من البنادق.

وازداد استخدام القوات الأمنية العراقية لهذه البنادق في الشهرين الماضيين، وتم تسجيل عشرات حالات الإصابة بين المتظاهرين.

ويوم الأحد، قتل متظاهر وأصيب العشرات خلال التظاهرات الحاشدة التي شهدتها بغداد.



وكان عدد من المصابين، قد تعرضوا للاستهداف ببنادق صيد.

وأعلن متحدث باسم القوات الأمنية العراقية إصابة عنصر أمن ببندقية صيد، متهما "مجموعات مندسة" باستهداف قوات الأمن والمتظاهرين.

لكن صورا كثيرة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عناصر الأمن يحملون مثل هذه البنادق.

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