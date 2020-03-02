2020/03/02 | 19:11 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير: حكومة الوفاق الوطني الليبية ستتحول من الدفاع "للهجوم" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/02 | 19:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير: حكومة الوفاق الوطني الليبية ستتحول من الدفاع "للهجوم") نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير: حكومة الوفاق الوطني الليبية ستتحول من الدفاع "للهجوم") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).