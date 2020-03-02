الحداد يبحث مع ديوان الوقف السني أهمية تعزيز روح الوطنية والتسامح في الخطاب الديني

2020/03/02 | 19:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد سيادة نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد على أهميّة توحيد الخطاب الديني ونشر مفاهيم الاعتدال والوسطية، والتعايش السلمي وثقافة التسامح بين أفراد المجتمع وتعزيز دور المؤسسات الدينية في تعزيز وترسيخ القيم الإنسانية والنبيلة، وجاء حديث سيادته خلال زيارته اليوم الإثنين 2020/3/2 مبنى ديوان الوقف السني وكان في استقباله رئيس ديوان الوقف

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