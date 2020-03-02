مقاتلة الدروع للحشد تدمر انفاقا ومضافات لداعش قرب الثرثار

2020/03/02 | 19:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مديرية مقاتلة الدروع في هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، من تدمير مضافات وانفاق لداعش الارهابي ضمن عمليات “علي الهادي” الامنية.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان الكتيبة الرابعة في المديرية شاركت الى جانب الالوية السادس و35 و51 في محافظة صلاح الدين، مبينا ان الكتيبة استهدفت مخابئ وانفاق الارهابيين بالسلاح المباشر.واضاف، ان مضافات

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