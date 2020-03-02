2020/03/02 | 19:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي يغمز “محمد علاوي” : عندما تقرر ان تخوض معركةً فينبغي ان تنظر اولاً الى اخطاء من سبقك، وان لا تغتر بشعارات المتحولين قربك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/02 | 19:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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