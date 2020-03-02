علاوي: من يأبى قبول النصيحة اليوم سيضطر في الغد الى شراء الأسف

2020/03/02 | 19:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد رئيس المنبر العراقي، اياد علاوي، اليوم الاثنين، ان يرفض قبول النصيحة اليوم التي تقدم من دون مقابل فسيضطر الى شراء الاسف بأغلى ثمن.وغرد علاوي على حسابه الشخصي، بموقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلاً "عندما تقرر ان تخوض معركةً فينبغي ان تنظر اولاً الى اخطاء من سبقك، وان لا تغتر بشعارات المتحولين قربك، فمن خذلك واخوانك بالامس لن يكون اليوم حريصاً على مصلحتك".​من يأبى اليوم قبول النصيحة التي لا تكلّفه شيئاً، فسيضطر في الغد الى شراء الأسف بأغلى سعر .عندما تقرر ان تخوض معركةً فينبغي ان تنظر اولاً الى اخطاء من سبقك، وان لا تغتر بشعارات المتحولين قربك، فمن خذلك واخوانك بالامس لن يكون اليوم حريصاً على مصلحتك .. #ولات_حين_مندم— Ayad Allawi (@AyadAllawi) March 2, 2020​​​

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