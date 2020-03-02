2020/03/02 | 19:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي يقرر الغياب الطوعـي عن رئاسة مجلس الوزراء ويحذر من اعلان خلـو المنصـب في حال عدم الاتفاق لتشكيل الحكومة الجديدة ..موسـع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/02 | 19:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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