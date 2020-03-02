2020/03/02 | 19:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قام العشرات من اهالي قرية الجمجمة في مدينة الحلة، اليوم الاثنين، بقطع الطريق الرئيسي المؤدي الى منتجع بابل السياحي خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وقال مراسل "الغد برس" ان "العشرات من اهالي قرية (الجمجمة) وسط مدينة الحلة، قاموا اليوم بقطع الطريق الى منتجع بابل السياحي بعد قرار المحافظ وكالة حسن منديل بتحويل دار الضيافة الموجود داخل المنتجاع الى مركز للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا".

واضاف ان "الاهالي يخشون من انتشار الفايروس كون مخلفات دار الضيافة تصب في شط الحلة المغذي الرئيسي لمزارعهم ومواشيهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو (الجمجمة) يقطعون الطريق الى منتجع بابل السياحي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرو (الجمجمة) يقطعون الطريق الى منتجع بابل السياحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).