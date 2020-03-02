اللواء 12 بالحشد يشرع بحملات تثقيفية ضمن حملة “وعي”

2020/03/02 | 19:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر اللواء 12 بالحشد الشعبي، الاثنين، بحملة تثقيفية واسعة للوقاية من فيروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، ان اللواء 12 نظم عدة محاضرات وندوات بهدف توعية مقاتليه وزيادة تحصينهم من الفيروس المستجد، مبينا ان اللواء ساهم بعدة نشاطات تثقيفية في هذا الصدد ضمن حملة “وعي” .وكانت هيئة الحشد الشعبي

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