جماعات تعتدي على الجالية العراقية في تركيا

2020/03/02 | 19:20 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السفير العراقي في أنقرة، حسن الجنابي عن تعرض بعض أفراد الجالية العراقية في تركيا الى تهديد او اعتداءات متفرقة من أشخاص منفردين قد يكون لها ارتباط بالوضع في أدلب” […]

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