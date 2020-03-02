لكسر الاحتكار.. ايلام الفيلية تواجه كورونا

2020/03/02 | 19:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عمدت إحدى الصيدليات في محافظة ايلام الفيلية الى مساعدة الاهالي لمواجهة فيروس كورونا، الذي ضرب المدن الايرانية بشدة.ويقول القائمون على الصيدلية، انهم يزودون الاهالي بالكمامات الطبية والقفازات، بالاضافة الى المعقمات بالمجان.وشهدت المدن الايرانية ازمة بتوفير الكمامات والمواد المعقمة بعد ان اقبل عليها الاهالي بكثرة كاجراء احترازي من الفيروس.

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