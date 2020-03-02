صحة الرصافة توضح تفاصيل الحالات الاربعة المؤكد اصابتها بكورونا والمسجلة لديها

2020/03/02 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اوضحت دائرة صحة الرصافة، الاثنين (02 آذار 2020)، تفاصيل الحالات الاربعة المؤكد اصابتها بكورو...





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