السيستاني يحدد حكم خروج الموظف من دوامه دون عذر

2020/03/02 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

حدد المرجع الديني، علي السيستاني، حكم خروج الموظف من دوامه دون عذر.

وأورد موقع علي السيستاني، سؤالا وجهه أحد المواطنين الى الأخير، جاء فيه: "هل يجوز الخروج من الدوام من دون سبب؟".

وأجاب السيستاني: "لا يجوز ولا تستحق الراتب ازاء فترة الغياب".

بغداد اليوم- بغداد

اوضحت دائرة صحة الرصافة، الاثنين (02 آذار 2020)، تفاصيل الحالات الاربعة المؤكد اصابتها بكورونا والمسجلة لديها.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الحالة الاولى لمريضة بعمر 65 سنة عادت مؤخرا من ايرا

بغداد اليوم _ كركوك

أفاد مصدر أمني بمحافظة كركوك، اليوم الإثنين، بأن القوات الأمنية ضبطت ستة عمال ايرانيين لا يحملون سمات دخول للعراق، بينهم مشتبه بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الامني

بغداد اليوم-البصرة

شيع العشرات من المواطنين، الإثنين (02 آذار، 2020) الناشط المدني، علي الحلفي، والذي اغتيل برصاص مجهولين، في منطقة الهارثة، شمالي محافظة البصرة.

وحصلت (بغداد اليوم)، على صور توثق تشييع العشرات، من أهالي البصرة للناشط علي الحلفي

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