السعودية تعلن تسجيل اول اصابة بـ ’’كورونا’’

2020/03/02 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت ​وزارة الصحة​ في المملكة العربية ​السعودية، الاثنين،تسجيل أول إصابة ب​فيروس كورونا​ الجديد لمواطن قادم من ​إيران​ عبر ​البحرين.

وأفادت الوزارة في خبر نقلته وكالة الانباء السعودية، بان "التعامل جار مع الحالة وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة".

وأضافت، أنه "جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من ​الأمراض​ ومكافحتها".

بغداد اليوم - متابعة

بعد انتشار فايروس "كورونا" لأكثر من 86 ألف حالة حول العالم، واقتراب عدد الوفيات من ثلاثة آلاف حالة، زاد الطلب على الكمامات الطبية من أجل الحماية خوفا من التقاط أو نقل العدوى، حيث ارتفع مستوى القلق حول العالم.

وترا

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت السلطات الإيرانية، الإثنين (2 آذار 2020)، وفاة عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محمد مير محمدي جراء إصابته بفيروس "كورونا".

وذكرت وسائل إعلام محلية إيرانية، أن "محمد مير محمدي عضو مجمع تشخيص مص

بغداد اليوم-متابعة

جرى احتجاز 27 شخصا رهائن في مركز "سان خوان" التجاري في العاصمة الفلبينية مانيلا، صباح اليوم الاثنين، من قبل حارس للمركز تم فصله من العمل، حسب صحيفة "مانيلا تايمز".

وحسب الصحيفة سمع في المركز صوت إطلاق النا

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