2020/03/02 | 20:13 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد يصدر بياناً بشأن انتحال صفة أحد تشكيلاته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/02 | 20:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يصدر بياناً بشأن انتحال صفة أحد تشكيلاته) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يصدر بياناً بشأن انتحال صفة أحد تشكيلاته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).