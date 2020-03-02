مسلحون يغتالون ناشطا مدنيا في البصرة

2020/03/02 | 20:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اغتال مسلحون الناشط العراقي علي الحلفي في البصرة الاثنين جنوبي البلاد وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وأشارت تقارير إلى أن الاغتيال تم في قضاء الهارثة شمالي البصرة، حيث أمطره مسلحون بوابل من الرصاص.

ومنذ بداية التظاهرات عادت موجة الاغتيالات التي تستهدف الناشطين المدنيين والسياسيين والصحفيين.

وقتل في تظاهرات العراق التي انطلقت منذ مطلع أكتوبر 2019 أكثر من 550 شخصا وجرح نحو 30 ألف شخص معظمهم من المتظاهرين، حيث احتج المواطنون في بغداد ومدن جنوبية للمطالبة بإجراء إصلاحات واسعة و"إسقاط النظام" وتغيير الطبقة السياسية التي تحكم البلاد منذ 17 عاما.

ويتهم المتظاهرون الطبقة السياسية بـ"الفساد" و"الفشل" في إدارة شؤون البلاد وإهدار ثروات دولة تعد من أغنى دول العالم بالنفط.

ويتعرض المتظاهرين لمضايقات من قبل ميليشيات مسلحة تتبع غالبيتها إيران، فيما يتبع بعضها الآخر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

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