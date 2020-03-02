آمر اللواء ٤٤ بالحشد: عملية “علي الهادي” الأولى من نوعها

2020/03/02 | 20:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد آمر اللواء ٤٤ بالحشد الشعبي حميد الياسري، الاثنين، تطهير كامل صحراء الحضر جنوب الموصل ضمن عمليات “علي الهادي” الامنية.وقال الياسري في تصريح لاعلام الحشد وتابعته وكالة صدى، ان “عملية (علي الهادي) واسعة جدا واشتركت بها كافة الصنوف من الحشد والجيش والاجهزة الامنية”، مشيرا الى ان “العملية انطلقت بغطاء جوي كثيف لطيران الجيش والقوة

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