وزارة الصحة تعلن تسجيل خمس حالات اصابة بفيروس كورونا

2020/03/02 | 20:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل خمس حالات جديدة مصابة بفايروس كورونا، مشرية الى أن ثلاثة حالات في بغداد وواحدة في النجف واخرى في ميسان.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، إنه تم “تشخيص خمس حالاتٍ جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ثلاث منها في بغداد وحالة في ميسان والخامسة في محافظة النجف”.وأوضحت،

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