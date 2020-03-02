الحشد الشعبي يؤكد التزامه في جميع قواطع المسؤولية والعمل وفق السياقات العسكرية

2020/03/02 | 20:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أصدرت هيأة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، بيانا بشأن إنتحال صفة أحد تشكيلاتها بتنبي الهجوم على المنطقة الخضراء امس.وقالت الهيأة في بيان تلقته “العهد نيوز” إنها “تؤكد التزاماها بالمهام والواجبات المناطة بها في جميع قواطع المسؤولية والعمل وفق السياقات العسكرية والأمنية السارية والمتبعة وان ما يتم ترويجه بخلاف ذلك ما هو الا […]

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