2020/03/02 | 20:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء: إرتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة إبتداءً من الخميس بغداد – فائز جواد توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ ابتداء من الخميس المقبل ، مرجحة ان يكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم في جميع المناطق البلاد.وبحسب تقرير اطلعت عليه (الزمان) فإن (طقس اليوم الثلاثاء […]

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