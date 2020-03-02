2020/03/02 | 20:16 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأنواء: إرتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة إبتداءً من الخميس بغداد – فائز جواد توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ ابتداء من الخميس المقبل ، مرجحة ان يكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم في جميع المناطق البلاد.
وبحسب تقرير اطلعت عليه (الزمان) فإن (طقس اليوم الثلاثاء […]
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وبحسب تقرير اطلعت عليه (الزمان) فإن (طقس اليوم الثلاثاء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء: إرتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة إبتداءً من الخميس) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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