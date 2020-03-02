2020/03/02 | 20:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجدّد المواجهات قرب الخلاني وتسجيل ست إصابات بغداد – الزمان سجلت مراصد حكومية ست اصابات ببنادق الصيد بالقرب من ساحة الخلاني ببغداد امس الاثنين.وقال مصدر في تصريح إن (الاصابات جاءت نتيجة مصادمات متقطعة بين المتظاهرين والقوات الأمنية بالقرب من ساحة الخلاني).ويأتي ذلك بعد يوم صاخب في الساحة ذاتها تم على اثره […]

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