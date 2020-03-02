2020/03/02 | 20:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عالقون في تركيا يناشدون الخارجية والنقل إعادتهم الجنابي: أنقرة تعهّدت بإجراءات رادعة بحق المعتدين على الجالية العراقية انقرة – ماهر اوغلو كشف السفير العراقي في أنقرة حسن الجنابي عن تعرض بعض أفراد الجالية العراقية في تركيا الى تهديد واعتداءات متفرقة من أشخاص منفردين، مشيرا الى ان الامر قد يكون له ارتباط بالوضع […]

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