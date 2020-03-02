مركز السينما الحرة في العراق يطالب إدارة مهرجان اربيل ضد الإرهاب بتقديم الاعتذار لوفد بغداد

2020/03/02 | 20:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب مركز السينما الحرة في العراق، اليوم الاثنين، إدارة مهرجان اربيل ضد الإرهاب بتقديم الاعتذار لوفد بغداد المشارك في المهرجان وذلك لتعرضه للإساءة من قبل أحد المخرجين ما دفعه إلى الانسحاب، داعيا إلى ابعاد المخرج من جميع المهرجانات.

وقال المركز في بيان، تلقته "الغد برس"، ان "وفد فناني بغداد الذي شارك في مهرجان اربيل ضد الإرهاب والذي أقيم في محافظة أربيل في المدة من 20 الى 25 شباط الماضي تعرض لإساءة من قبل أحد المخرجين، ما دفعه الى الانسحاب منه".





وطالب المركز إدارة المهرجان بـ"تقديم الاعتذار لوفد بغداد لما تعرض له من إساءة"، مؤكدا ان "العمل السينمائي وجد ليكون عاملا من عوامل الوحدة للشعوب وتواصلها لا العكس".





واعتبر المركز ان "هذا التجاوز هو تجاوز على العراق الذي هو اكبر من المهرجان نفسه"، داعيا جميع المؤسسات السينمائية والثقافية إلى "اتخاذ موقف تجاه هكذا إساءة".

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