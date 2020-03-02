2020/03/02 | 20:18 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل خمس حالات اصابة بفيروس كورونا في كل من بغداد والنجف وميسان.وقال البد في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "تم تشخّيص خمس حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ثلاث منها في بغداد وحالة في ميسان والخامسة في محافظة النجف".وأضاف انه "تمّت متابعة الحالات المشتبه بها من قبل ملاكات وزارة الصحة وأُخذت لهم العينات المختبرية المطلوبة وبعد إتمام الفحوصات تبيّن انها موجبة وهم حالياً يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهم الصحي".وبين المتحدث انه "تم اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحية العالمية".ودعا "كافة المؤسسات والمواطنين الإلتزام بالتوجيهات التي تصدر عن خلية الازمة الوزارية ولجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ لمواجهة مرض فيروس كورونا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا في ثلاث محافظات) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا في ثلاث محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).