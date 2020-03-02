2020/03/02 | 20:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية يبدأ مشاوراته مع عدد من قادة الكتل السياسية لاختيار رئيس مجلس وزراء جديد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/02 | 20:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يبدأ مشاوراته مع عدد من قادة الكتل السياسية لاختيار رئيس مجلس وزراء جديد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يبدأ مشاوراته مع عدد من قادة الكتل السياسية لاختيار رئيس مجلس وزراء جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).