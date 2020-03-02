وزير الخارجيّة يبحث مع نظيره الإيرانيّ تعزيز التعاون الثنائيّ بين بغداد وطهران

2020/03/02 | 20:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكّد وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم أنّ العراق مُهتمّ بتدعيم علاقات التعاون الثنائيّ بين بغداد وطهران، وأهمّية تحقيق شراكات استراتيجيّة في سائر المجالات؛ لتحقيق تطلعات كلا الشعبين الصديقين.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في بيان تلقته "الغد برس"، إن "ذلك جاء في اتصال هاتفيّ جمع بين الوزيرين العراقيّ والإيرانيّ".

وتبادل الوزيران، بحسب البيان، في مكالمتهما الآراء حول عدد من المسائل الإقليميّة ذات الاهتمام المُشترك، مع التركيز على ضرورة مُواصَلة الجُهُود لحلحلة المشاكل لتحقيق الاستقرار بالمنطقة.

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