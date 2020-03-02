الصحة تسجل خمس حالات جديدة بفيروس كورونا

2020/03/02 | 20:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، تسجل خمس حالات جديدة بفيروس كورونا، ثلاث منها في بغداد وحالة في ميسان والخامسة في محافظة النجف الاشرف.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة، الدكتور سيف البدر، في بيان تلقته "الغد برس"، انه "شخّصت وزارة الصحة والبيئة خمس حالاتٍ جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ثلاث منها في بغداد وحالة في ميسان والخامسة في محافظة النجف الاشرف".

واضافت "تمّت متابعة الحالات المشتبه بها من قبل ملاكات وزارة الصحة وأُخذت لهم العينات المختبرية المطلوبة وبعد إتمام الفحوصات تبيّن انها موجبة وهم حالياً يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهم الصحي".

واكت وزارة الصحة والبيئة اتخاذها كافة الإجراءات المطلوبة "للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحية العالمية وتهيب الوزارة بكافة المؤسسات والمواطنين الإلتزام بالتوجيهات التي تصدر عن خلية الازمة الوزارية ولجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ لمواجهة مرض فيروس كورونا المستجد كما تؤكد الوزارة على الالتزام بالتوصيات التي تمنع إنتقال العدوى".

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