هيأة الحشد الشعبي تصدر بيانا بشأن إنتحال صفة أحد تشكيلاتها بتنبي الهجوم على الخضراء امس

2020/03/02 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أصدرت هيأة الحشد الشعبي، الاثنين (2 اذار 2020)، بيانا بشأن إنتحال صفة أحد تشكيلاتها بتنبي الهجوم على المنطقة الخضراء امس.

وقالت الهيأة في بيان، إنها "تؤكد التزاماها بالمهام والواجبات المناطة بها في جميع قواطع المسؤولية والعمل وفق السياقات العسكرية والأمنية السارية والمتبعة وان ما يتم ترويجه بخلاف ذلك ما هو الا أنباء مغلوطة وغير دقيقة".

ونوهت الهيأة، الى ان "قوات اللواء 33 بالحشد الشعبي (قوات وعد الله) من أهم التشكيلات التي تؤدي مهامها في حماية الحدود وقواطع المسؤولية بانضباط، ومحاولات انتحال صفته وترويج ذلك إعلاميا سيواجه برد قانوني وقضائي".

وأشارت الى أن "مقاتلي الحشد الشعبي يجددون عهدهم للشعب العراقي والمرجعية الدينية بحفظ امن وسيادة البلاد وإبعاد خطر الإرهاب عن ترابه ومقدساته الى جانب اخوتهم بالجيش والأجهزة الامنية".

وكانت خلية الاعلام الامني أعلنت، الاثنين، سقوط صاروخين نوع كاتيوشا على المنطقة الخضراء.

وقالت الخلية في بيان، إن "صاروخين نوع كاتيوشا سقطا على المنطقة الخضراء بدون خسائر".

وأضافت، أنه "وتم العثور على منصة الإطلاق بالقرب من سوق الثلاثاء في منطقة زيونة".

وتداولت مواقع اخبارية فجر اليوم اشارة الى بيان مزيف تتبنت فيها وعد الله الهجوم بحسب ناشريه.

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين (2 اذار 2020)، اخماد حريق اندلع داخل مطعم سكوزي في المنصور غربي بغداد.

وقالت المديرية في بيان، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق كبير نشب داخل مطعم سكوزي في

بغداد اليوم-الديوانية

أعلنت شرطة محافظة الديوانية، الإثنين (2 آذار 2020) القاء القبض على منفذ جريمة قتل لأحد منتسبي شرطة النفط.

وذكرت شرطة الديوانية، في بيان، أن قواتها تمكنت من "إلقاء القبض على من قام بقتل احد منتسبي شرطة النفط في وقت ساب

بغداد اليوم- ديالى

أعلن مدير إعلام قيادة شرطة ديالى، العميد نهاد المهداوي، الاثنين (02 آذار 2020)، انتهاء عملية الوقف الأمنية بعد مرور 48 ساعة على انطلاقها.

وقال المهداوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عملية الوقف الامنية في تعقب خلايا

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