الكهرباء تعلن التحرك لتقليص عدد ساعات القطع المبرمج للتيار

2020/03/02 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الكهرباء، الاثنين (2 اذار 2020)، نيتها تقليص عدد ساعات القطع المبرمج للكهرباء وزيادة معدلات الإنتاج.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، عن الناطق باسم الوزارة، احمد موسى العبادي قوله، إن "الوزارة لديها عدد من الخطط البناءة تتمحور حول زيادة معدلات الطاقة الكهربائية عن طريق إنجاز عدد من المشاريع الكهربائية العملاقة، في ما يخص بناء المحطات وتنوع مصادر الطاقة، لما لها من دور كبير في فكّ اختناقات شبكات الخطوط الناقلة للطاقة".

وأضاف موسى أن "مشاريع إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في العراق تحتاج إلى جملة من الأمور تساهم في نجاحها، منها إطلاق الموازنة وتوفير المبالغ لإدارة زخم العمل"، مؤكداً "نية الوزارة في مواكبة العرض والطلب حتى يصل إنتاجها إلى أكثر من 22 الف ميكا واط، بشرط تعاضد الجهود كافة، لزيادة ساعات تجهيز الكهرباء للمواطن العراقي".

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الإثنين (02 آذار، 2020) تسجيل 5 اصابات جديدة بفايروس كورونا 3 منها في بغداد.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، سيف البدر، في بيان، أن "الوزارة شخصت خمس حالاتٍ جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ثلاث

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة صحة الكرخ، الاثنين، تشخيص حالة سابعة بفايروس كورونا لرجل قادم من ايران.

وقالت الصحة في بيان، إنه "تم تشخيص حالة سابعة بمرض فايروس كورونا لرجل يبلع من العمر 58 سنة في الدائرة".

وأضافت، أن "ت

بغداد اليوم- بغداد

اوضحت دائرة صحة الرصافة، الاثنين (02 آذار 2020)، تفاصيل الحالات الاربعة المؤكد اصابتها بكورونا والمسجلة لديها.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الحالة الاولى لمريضة بعمر 65 سنة عادت مؤخرا من ايرا

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