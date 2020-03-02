2020/03/02 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري 3شهراً قبل نشوب معركة ميسلون، التي اشترك فيها زوجها خلّو، وضعت عيشو طفلتها الثالثة.والدتها، وكانت قد بلغت الخمسين ذلك العام، هيَ من تولت كالعادة وظيفةَ القابلة.كان الطقس يميل إلى السخونة، وكذلك الجو السياسيّ في البلد.بعد تنصيب الأمير البدويّ ملكاً على سورية، بناءً على توصية المؤتمر الوطنيّ العام، وجد نفسه مرغماً على ترك البلد والهرب إلى حمى شقيقه، حاكم إمارة شرق الأردن.قبيل هروبه، الذي صدم......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#دلور ميقري - حديث عن عائشة: بقية الفصل العاشر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#دلور ميقري - حديث عن عائشة: بقية الفصل العاشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).