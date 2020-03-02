حسن ابراهيمي - هموم وطن بقصص الكاتبة فاتن أنوار تحث عنوان لأنك لم تعد

2020/03/02 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_ابراهيمي مما لاشك فيه أن الهاجس الذي سيطر على السارد ,لبناء الأحداث بالقصص تحت عنوان لأنك لم تعد للكاتبة فاتن أنوار هو التطرق للصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي .ومن ثم كان المراد هو سرد مجموعة من الأحداث ذات الصلة بنتائج السياسات التي تمارسها الآلة الصهيونية بفلسطين ,ولعل الهدف هو التطرق للصراع حول الأرض التي يتم السطو عليها من قبل الكيان ا......

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