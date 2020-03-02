سامح عسكر - أقسام النظر لكتب التراث

2020/03/02 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر في مقالات سابقة فصلنا أهمية فهم الحداثة لشيوخ المسلمين وقلنا أنها المعيار الوحيد لقبول العلماء حاليا، فبدونها لن يصبح الفقيه فقيها أو العالِم عالِما..وكذلك لن يكون السياسي سياسيا أو لديه خبرة بأصول العمل الدبلوماسي الحديث المختلف في غالب أحواله عن السياسة القديمة ما قبل عصر التنوير.لقد فرضت الحداثة على السياسيين أن يقبلوا الشعوب والزعماء دون النظر لعقيدتهم وجنسهم ولغتهم، وهذا لم يكن متاح ق......

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