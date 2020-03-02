الحكيم يبحث مع ظريف التعاون الثنائيّ بين بغداد وطهران

2020/03/02 | 20:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجيّة، محمد علي الحكيم، اليوم الاثنين، مع نظيره الإيرانيّ محمد جواد ظريف، التعاون الثنائيّ بين بغداد وطهران.

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