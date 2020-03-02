برهم صالح في لقاءات مكوكية لإختيار “مكلف جديد”.. من القادم في عين العاصفة؟ (صور)

2020/03/02 | 20:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: لم يضيع رئيس الجمهورية برهم صالح وقتاً طويلاً في إيجاد مرشح لمنصب رئاسة الوزراء، بعد اعتذار المكلف محمد توفيق علاوي، وإجرى اربعة لقاءات مع “القادة الشيعة” من الصف الاول.وذكر بيان رسمي للرئاسة ان صالح، استقبل “رئيس تيار الحكمة الوطني سماحة السيد عمار الحكيم، ورئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف […]

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