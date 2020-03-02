هيئة الحشد الشعبي تصدر بيانا بشأن إنتحال صفة أحد تشكيلاتها

2020/03/02 | 20:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تؤكد هيئة الحشد الشعبي التزاماها بالمهام والواجبات المناطة بها في جميع قواطع المسؤولية والعمل وفق السياقات العسكرية والأمنية السارية والمتبعة وان ما يتم ترويجه بخلاف ذلك ما هو الا أنباء مغلوطة وغير دقيقة.وتنوه الهيئة بان قوات اللواء 33 بالحشد الشعبي (قوات وعد الله) من أهم التشكيلات التي تؤدي مهامها في حماية الحدود وقواطع المسؤولية

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