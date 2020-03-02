ارتفاع إصابات كورونا في لبنان إلى 13

2020/03/02 | 20:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية عن تسجيل ثلاث حالات جديدة مثبتة مخبريا مصابة بفيروس كورونا المستجد.وبحسب بيان للوزارة فإن الإصابات كانت موضوعة في الحجر الصحي نظرا لمخالطتها حالات مصابة سابقا، وبمجرد ظهور العوارض عليهم أجري لهم فحص مخبري، وكانت النتائج إيجابية ما رفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 13 مصابا.وناشدت الوزارة […]

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