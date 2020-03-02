أوّل إصابة بكورونا في تونس

2020/03/02 | 20:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلن وزير الصحّة التونسي عبد اللطيف المكّي ، الاثنين ـ تسجيل أوّل إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا لدى كهل في الأربعينات من العمر عائد من إيطاليا.وأوضح المكي أن الأمر كان من المتوقع حدوثه نظرا لانتشار الفيروس في العديد من دول العالم ودول المنطقة، ونظرا للتزايد المستمر في عدد الحالات التي تم التبليغ عنها في […]

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