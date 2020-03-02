2020/03/02 | 20:42 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزارة الصحة تشخص 5 حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في بغداد وميسان والنجف

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