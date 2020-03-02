صالح يشدد على قادة الكتل تسمية رئيس وزراء يحظى بقبول شعبي وخلال الفترة الدستورية

2020/03/02 | 20:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الإثنين في بغداد، رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، ورئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس إئتلاف النصر حيدر العبادي كلاً على حدة.

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