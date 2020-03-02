وزارة الصحة: تسجيل خمس حالات جديدة مصابة بكورونا

2020/03/02 | 20:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]شخّصت وزارة الصحة والبيئة خمس حالاتٍ جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ثلاث منها في بغداد وحالة في ميسان والخامسة في محافظة النجف الاشرف.

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