«أعشاب وبصل وفسيخ» غرائب المصريين لـ مواجهة فيروس كورونا

2020/03/02 | 20:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /الخلطات الشعبية والطب البديل أصبحت الوسيلة الأكثر تداولا بين المصريين حاليا بعد أن نشر بعضهم طرقا غريبة عن كيفية مقاومة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والذي اجتاح العالم منذ أواخر ديسمبر الماضي وبدون علاج معروف حتى الآن.وتحت مسمى «لمقاومة فيروس كورونا» انتشرت العديد من الأطعمة على مواقع التواصل الإجتماعي على نطاق واسع، مشروبات، أعشاب، […]

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